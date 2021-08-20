За первое полугодие 2021 года в России зарегистрировано более 84 тыс. IT-краж и свыше 117 тыс. IT-мошенничеств, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев.

«Если под кибермошенничеством понимать любые хищения, совершенные дистанционно, с использованием Интернета, телефонной или иных видов связи, то могу сказать, что за шесть месяцев 2021 года зарегистрировано свыше 84 тысяч IT-краж (плюс 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и свыше 117 тысяч IT-мошенничеств (плюс 12,8%)», – сказал он.

Лебедев добавил, что органы предварительного следствия организуют работу по расследованию и раскрытию преступлений как по уголовным делам, которые возбуждены в текущем году, так и по делам прошлых лет, в том числе по которым приостановлено предварительное следствие. «В текущем году только с квалификацией «мошенничество» раскрыто и окончено расследование по 1,7 тысячи таких преступлений, совершенных в прошлые годы», – отметил он.

Генерал-лейтенант уточнил, что всего в первом полугодии 2021 года следователи окончили расследование более 30 тыс. «киберхищений», к уголовной ответственности привлечено почти 23 тыс. лиц.