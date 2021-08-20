Минприроды готовит законодательные инициативы, которые обяжут производителей обеспечивать возможность ремонта своих товаров в течение пяти — семи лет, чтобы потребитель мог избежать необходимости покупки нового товара, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала «Россия-24».

«Знаете, еще один вопрос, который мы подняли, — это вопрос регуляторики потребления. Мы с вами покупаем телевизор, каждый раз идет обновление… По цене нового будет отремонтировать. Мы подготовили законодательные инициативы, говорящие о том, что на протяжении пяти — семи лет товар, который заходит на полку, у него должна быть ремонтная база. Мы видим в этом будущее», — сказал Козлов.