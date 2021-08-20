Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 20 августа проголосовал за принятие нового закона о защите персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Интернет-сервисы и приложения теперь будут обязаны предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки данных, не требующие их персональных сведений, или давать возможность отказаться от предоставления такой информации. Новый закон также обязывает интернет-ресурсы получать согласие пользователей на обработку биометрических данных, сведений о состоянии здоровья, финансовых счетах и геолокации.

Приложения, которые незаконно обрабатывают персональные данные своих клиентов, окажутся под запретом.

Закон вступит в силу 1 ноября.



К сентябрю этого года Китай планирует принять новый закон, касающийся защиты персональных данных, собираемых «умными» автомобилями с помощью камер и различных датчиков. Он должен гарантировать, что собираемые данные не будут никуда передаваться без соответствующего разрешения контролирующих государственных органов.