Проблему распространения IT-преступлений и дистанционных хищений в России не решить без повышения финансовой грамотности населения, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев.

«Сугубо «полицейскими» методами, исключительно руками правоохранителей проблему распространения IT-преступлений вообще и дистанционных хищений в частности не решить. Конечно, необходимо повышать финансовую грамотность населения. Мало кто отдаст незнакомому человеку на улице «ключи от квартиры, где деньги лежат». А вот против обаяния и убедительности «дистанционных жуликов» всех мастей наши граждане пока не могут устоять», — сказал он.

Кроме того, по мнению Лебедева, необходимы комплексные меры по предупреждению и профилактике совершения киберпреступлений прежде всего со стороны банков и компаний, оказывающих услуги связи.

«В противостоянии кибермошенникам актуальным видится объединение усилий всех государственных и правоохранительных органов, кредитно-финансовых организаций, операторов связи, интернет-провайдеров, средств массовой информации и институтов гражданского общества», — пояснил генерал-лейтенант юстиции.