ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 21 августа.

Курс доллара повысился на 21,37 копейки, составив 74,364 рубля (74,1503 рубля на 20 августа). Курс евро поднялся на 24,96 копейки до 86,8646 рубля (86,615 рубля на 20 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 13:48 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 28 копеек и составил 74,48 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 40 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87 рублей.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,11—74,6 рубля за доллар и 86,6—87,05 рубля за евро.