Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому коммерческие биометрические системы (КБС) смогут пройти аккредитацию на предоставление услуг идентификации с 1 января 2022 года, а оказывать такие услуги — с 1 сентября, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, вступление в силу нормы, разрешающей организациям использовать биометрию для идентификации человека при выполнении соответствующих требований, переносится с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года. Аккредитацию такие организации смогут проходить с начала года.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минцифры, проект закона определяет сроки прохождения аккредитации для коммерческих биометрических систем. Изменения необходимы, чтобы создать равные условия при функционировании всех этих систем.

«Предполагается, что с 1 января 2022 года все коммерческие биометрические системы смогут обратиться в Минцифры для получения аккредитации, а с 1 сентября 2022 года одновременно приступить к оказанию услуг, касающихся сбора, размещения, обработки биометрических персональных данных, а также контроля в сфере идентификации и аутентификации», — сообщили в пресс-службе.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг. Закон также позволяет осуществлять идентификацию с использованием КБС в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России. Аутентификация (идентификация) с использованием КБС возможна после аккредитации этих систем.