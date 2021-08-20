Руснарбанк увеличил уставный капитал на 500 млн рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, приобретенных единственным акционером — Московским Кредитным Банком в размере 100%. Об этом кредитная организация сообщила в пятницу, 20 августа.

«Банком России 19 августа 2021 года принято решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций акционерного общества «Коммерческий банк «Русский Народный Банк» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, регистрационный номер дополнительного выпуска 10103403B005D», — поясняется в релизе.

Напомним, МКБ приобрел 100% акций Руснарбанка в мае 2020 года.