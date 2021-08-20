Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,3725 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,6 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,1075—74,595 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,95 рубля, увеличившись на 35 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,1 тыс. сделок на 310,6 млн евро по курсам от 86,5975 до 87,08 рубля за евро.

В начале торгов рубль пытался окрепнуть на фоне восстановления нефти, но затем она возобновила снижение вместе с мировыми рынками, вызвав провал российской валюты. В результате рубль обновил месячный минимум к доллару и трехнедельный — к евро, отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль сегодня частично потерял стойкость к внешнему негативу. Вероятно, сказывалось влияние фактора пятницы: на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках многие предпочли восстановить или увеличить позицию в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника», — комментирует эксперт.

Тем не менее во второй половине дня рубль сумел скорректировать потери, хотя нефть оставалась около достигнутых минимумов и вскоре их обновила. Несмотря на это, замечает аналитик, российская валюта удержалась от аналогичного антирекорда, хотя и испытала умеренную просадку.

