Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрела предложения министерств и ведомств, которые предполагают допфинансирование более чем на 3 трлн рублей ежегодно. Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании указал на необходимость уложить расходы в пределы бюджетного правила, говорится в сообщении Минфина.

«Состоялось заседание Рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. На заседании рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании более чем на 3 трлн рублей ежегодно», — сказано в сообщении.

По словам Силуанова, основная цель заседания — сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве РФ. «Министр в ходе совещания напомнил о необходимости учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году», — отмечается в сообщении.

Минфин добавил, что в проекте бюджета на 2022—2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств, мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах. «Акцент при формировании проекта бюджета сделан на финансировании стратегических инициатив правительства РФ, программных документах», — говорится в сообщении.