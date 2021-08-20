Финансовый директор Московской биржи Максим Лапин сообщил, что собирается покинуть компанию в ближайшие месяцы в связи с истечением срока контракта.



«Менеджментом подготовлен план преемственности, который обеспечит гладкий переход обязанностей финансового директора новому руководителю. Команда финансового блока остается в полном составе. Мои планы дальнейшего развития карьеры не будут связаны с биржей», — сказал Лапин в ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной результатам работы Московской биржи во II квартале.

По словам Лапина, в течение нескольких месяцев он передаст дела новому финансовому директору. Лапин пришел на биржу в сентябре 2017 года.

«Биржа рассматривает несколько кандидатур на позицию финансового директора, и в скором времени будет объявлено решение о новом руководителе финансового блока», — рассказал РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

«Мы благодарны Максиму за вклад в развитие компании, ее открытость для инвесторов. В течение четырехлетнего срока на посту финансового директора он сыграл ключевую роль в повышении уровня финансовых процессов компании. Мы также признательны Максиму за построение практики устойчивого развития компании», — добавил Денисов.