Мошенники усовершенствовали старые схемы с резервным счетом, на который нужно переводить деньги с целью «спасти» их, добавив элемент запугивания жертв уголовным преследованием, если те захотят сами обратиться в свой банк и уточнить информацию, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По словам эксперта, в настоящее время мошенники нередко прибегают к схеме, которая представляет симбиоз «нигерийских писем» и звонка «с Петровки». Как пояснила Лазарева, начинается все со звонка потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на «временный счет».

У жертвы уточняют адрес электронной почты, на который позже присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах нет никаких номеров телефонов и фишинговых ссылок, просто указаны реквизиты «резервного» счета, на котором якобы все средства будут в безопасности до завершения «процедуры обновления лицевого счета», пояснила эксперт.

Она добавила, что мошенники подделывают не только письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, но и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — рассказала Лазарева.

По ее словам, это самый главный козырь, на который делают ставку злоумышленники.