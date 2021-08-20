Акционеры «Норникеля» на собрании 19 августа приняли решение уменьшить уставный капитал компании почти на 4,6 млн рублей путем погашения 4,6 млн акций ГМК, которые были приобретены в ходе программы buyback, говорится в сообщении «Норникеля».



«19 августа 2021 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ГМК «Норильский никель», на котором было принято решение об уменьшении уставного капитала компании на 4 млн 590 тыс. 852 рублей, до 153 млн 654 тыс. 624 рублей, путем погашения приобретенных 4 млн 590 тыс. 852 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая», — сказано в сообщении.

В конце июня акционеры «Норникеля» предъявили к обратному выкупу 64 млн 204 тыс. 134 акции, что почти в 12 раз больше, чем компания была готова выкупить (5 млн 382 тыс. 865 акций). Акции были выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям, цена покупки одной акции составила 27,78 тыс. рублей.

Как сообщали ранее в «Норникеле», цель обратного выкупа — поддержка рыночной капитализации компании и инвестиционной привлекательности акций «Норникеля».

Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 34,59% акций), «РУСАЛ» (25,49% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций).