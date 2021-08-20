Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, позволяющий вашингтонской администрации вводить санкции в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», — заявил американский лидер в письме лидерам конгресса.

По версии президента, «указ направлен против определенных российских проектов по строительству трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, которые призваны расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы, что ослабит европейскую энергетическую безопасность — в том числе Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС — и тем самым создаст угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Как пояснил Байден, указ позволяет госсекретарю по согласованию с министром финансов США блокировать собственность иностранных лиц «за участие в определенной деятельности или за оказание определенных услуг для содействия строительству газопровода «Северный поток — 2», помимо прочего».