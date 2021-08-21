Правительство РФ одобрило проект постановления по созданию филиалов иностранных страховщиков из стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) на российской территории, сообщается на сайте Кабмина.



«Проектом постановления предусматривается предоставление иностранным страховщикам, зарегистрированным в государствах — членах ВТО, права осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации посредством создания филиалов… Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, разрешающий иностранным страховым организациям создавать филиалы в России. Документ направлен на выполнение обязательств РФ по допуску филиалов иностранных компаний из государств — членов ВТО для осуществления страховой деятельности на территории России, причем условия их работы будут сопоставимы с установленными для российских страховщиков. Сейчас иностранные страховщики и перестраховщики присутствуют в России лишь в форме дочерних компаний или представительств.

Согласно закону, иностранные страховщики через свои филиалы смогут заниматься в РФ добровольными видами страхования, перестрахованием и ОСАГО. Иностранный страховщик для создания в России филиала будет обязан иметь активы на сумму не менее 5 млрд долларов и отвечать ряду других требований. Кроме того, филиал иностранной страховой компании должен пройти аккредитацию в Банке России и сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. В открытии филиала может быть отказано, если доля иностранцев на страховом рынке России превысит 50%.

Закон должен вступить в силу с 22 августа 2021 года, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать с 2024-го. До 1 января 2024 года иностранная страховая организация должна будет ежеквартально представлять в ЦБ выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера средств гарантийного депозита ее филиала установленным требованиям.

