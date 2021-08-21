Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) вырос в январе — мае 2021 года в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам пяти месяцев 2021 года он достиг 9,47 трлн рублей. Такие данные приводятся в материалах Росстата.

«В январе — мае 38 тыс. организаций получили прибыль в размере 10,89 трлн рублей, что на 78,6% выше значение соответствующего периода предыдущего года. Почти треть этой суммы приходится на долю обрабатывающих производств (3,2 трлн рублей)», — говорится в сообщении ведомства.

Доля организаций, получивших прибыль в январе — мае 2021 года, составила 69,6% и превысила значение января — мая 2020 года (64%).

Рост доли прибыльных организаций наблюдается в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, добычи угля, добычи нефти и природного газа, торговли оптовой и розничной автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта.

За пять месяцев 2021 года наибольшее число прибыльных организаций — 81,2% — сложилось в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Совокупная прибыль этих предприятий увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,97 трлн рублей.

Информация приведена без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций, уточняют в Росстате.

