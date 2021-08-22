В Тюмени завершено расследование уголовного дела о захвате заложников в одном из коммерческих банков, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.



«Следственным отделом по Калининскому округу следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела о захвате заложников (п.п. «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.



По версии следствия, утром 7 июля 2021 года мужчина захватил заложников в одном из отделений областного банка, расположенного по улице Червишевский тракт в Тюмени. Мужчина высказал требование о передаче ему 15 млн рублей. В ходе спецоперации по освобождению заложников при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области житель Тюмени был задержан.

«Следственными органами в ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — сообщили в Следкоме.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшего направления в суд.