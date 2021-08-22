Взаимодействие с банком в рамках 115ФЗ по-прежнему остается неизменно горячей темой для всех предпринимателей, и порой очень простые шаги могут сэкономить массу времени, рассказывает руководитель по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.