Банк «Санкт-Петербург» предоставил холдингу Setl Group проектное финансирование на строительство завершающих очередей проекта «Солнечный город. Резиденции», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Банк «Санкт-Петербург» и холдинг Setl Group заключили кредитные договоры на финансирование строительства 6—10 очередей проекта «Солнечный город. Резиденции» на общую сумму 19,4 млрд рублей. Срок финансирования последней (10-й) очереди проекта — до декабря 2024 года», — говорится в релизе.
Как уточняется, строительство жилого комплекса «Солнечный город. Резиденции» — первый опыт совместной реализации проекта с использованием счетов эскроу, открытых в банке «Санкт-Петербург».