Народный банк Китая (Центробанк) оштрафовал четыре финансовых института страны на 11,53 млн юаней (1,77 млн долларов) за незаконный сбор персональных данных. Об этом сообщила в воскресенье газета Global Times .

По данным издания, нарушения были выявлены у Банка почтовых сбережений, Банка Хуася, Банка коммуникаций и Промышленного банка Китая.

Правительство КНР уделяет большое внимание вопросам обеспечения безопасности личной информации. 20 августа Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) проголосовал за новый закон о защите персональных данных. Теперь сетевые ресурсы обязаны предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки сведений, которая позволяет обеспечить конфиденциальность клиентов.