В России стоит увеличить налоги на доходы богатых россиян. Это, по мнению депутата нижней палаты российского парламента Веры Ганзя, может принести в экономику страны более 2—3 трлн рублей.



Она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога в России поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.

Парламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.

«Это уровень слаборазвитых стран, причем Центральной Африки, наверное. Чтобы выровнять доходы, надо богатым платить больше. Прогрессивный подоходный налог — это будущее нашей страны», — отметила Ганзя и добавила, что дополнительный приток средств в экономику будет возможен, если за налогом будет тщательный мониторинг, а доходы не получится уводить в тень и офшоры.