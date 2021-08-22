Российские разработчики создали шагающего робота, который за счет универсальных компонентов может эффективно перемещаться как в воздушной, так и в водной среде. Оборудование позволит автоматизировать контроль технического состояния нефтяных платформ и кораблей, сообщил в воскресенье ТАСС старший научный сотрудник Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН Максим Князьков.

Шагающие роботы помогают сделать обследование технических сооружений регулярным и безопасным для людей. Однако условия их работы на суше и под водой существенно отличаются. Авторы исследования разработали универсальное вакуумное контактное устройство, которое автоматически перестраивает режим управления техникой с учетом влияния подводного давления.

«Создание компонента для шагающих роботов стало результатом изучения поведения в воде вакуумных контактных устройств, отвечающих за способность робота ходить. Мы получили точные динамические характеристики, которые позволили рассчитать оптимальные режимы работы. Они учитывают необходимую силу прижатия контактного устройства и скорость его фиксации на вертикальной поверхности в зависимости от того, на какой глубине находится робот», — пояснил Князьков.

Авторы считают, что подобные универсальные роботы могут быть востребованы для автоматизации обследования нефтяных платформ, танкеров, кораблей и технических сооружений.

«Такой робот может двигаться по поверхностям произвольного наклона как в воздушной среде, так и в водной. Он может использоваться для замеров остаточной толщины металла, проверять целостность сварных швов и проводить ремонт. Роботизация в этой сфере позволит сократить влияние человеческого фактора. В будущем это поможет снизить риски аварий и травм», — пояснил он.

На разных этапах работа ученых была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований.