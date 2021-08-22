«Сбер» первым на российском рынке предоставил возможность владельцам бизнес-карт конвертировать баллы кэшбэка в бонусы партнеров. Конвертация уже доступна держателям карты для деловых поездок Visa «СберБизнеса», сообщает пресс-служба банка.

Первый сервис, подключенный к «Тревел-кэшбэк», — программа S7 Profi авиакомпании S7 Airlines. Клиенты могут обменять накопленные баллы в интернет-банке «СберБизнес» по курсу 2,4 к 1: например, за 2 400 бонусных баллов банка в программе будет зачислено 1 000 бонусных единиц. Минимальная сумма для конвертации — 500 баллов банка.



«Теперь благодаря платформенному решению Visa Loyalty Platform Russia (VLPR) для программ лояльности банков держатели бизнес-карт для деловых поездок смогут тратить заработанные баллы кэшбэка на авиабилеты и дополнительные сервисы авиакомпании S7 Airlines. В дальнейшем мы планируем подключить к программе других перевозчиков, торговые сети и операторов связи», — прокомментировал директор дивизиона «Трансакционный бизнес» СберБанка Сергей Попов.

В банке напоминают, что карта для деловых поездок Visa «СберБизнеса» позволяет получать повышенный кэшбэк 2% за билеты, бронирование отелей, аренду автомобилей, транспорт и другие покупки в категории «Тревел» и 0,5% — за покупки в других категориях.



«S7 Profi (программа для корпоративных клиентов) представляет собой комплексный онлайн-сервис для организации командировок с двойной бонусной системой, подходящий для бизнеса любого размера. Платформа программы позволяет подключать сотрудников компании, оформлять авиабилеты и контролировать расходы на командировки в личном кабинете в режиме онлайн. Программа дает возможность накапливать баллы, обменивать их на премиальные авиабилеты и дополнительные услуги авиакомпании», — рассказали в финучреждении.