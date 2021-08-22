Иностранные страховщики из стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) смогут создавать филиалы и вести страховую деятельность на территории России, условия их работы будут сопоставимы с теми, что установлены для российских страховщиков. Соответствующий закон вступил в силу с воскресенья.

Согласно тексту акта, иностранные страховые компании через свои филиалы смогут заниматься в России ОСАГО, добровольными видами страхования и перестрахованием. Для создания филиала к таким участникам рынка предусматриваются требования в виде наличия активов на сумму не менее 5 млрд долларов, а также аккредитации в Банке России. При этом иностранные страховщики должны сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховщиков. Согласно законодательству, в открытии филиала компании может быть отказано, если доля участия иностранцев на страховом рынке России превысит 50%.

При этом ограничение на заключение отдельных видов договоров для иностранных страховых организаций аналогично запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховщиков, которое определено в действующем законодательстве. Полномочия по надзору за деятельностью иностранного страховщика на территории РФ предоставлены Банку России.

Ряд норм закона, вступившего в силу с воскресенья, начнет действовать с 2024 года. До 1 января 2024 года иностранная страховая организация должна будет ежеквартально представлять в ЦБ выписку по специальному банковскому счету, подтверждающую соответствие размера средств гарантийного депозита ее филиала установленным требованиям.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что открытие российского страхового рынка для иностранных компаний позволит усилить конкуренцию в этой сфере и в перспективе упростит условия для привлечения в страну зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с зарубежными страховыми компаниями.