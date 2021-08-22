Банки должны будут вернуть списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство дало гражданам в качестве поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».

«Что касается автоматического списания со счетов граждан средств, которые они получают от государства в сфере социальных выплат, особенно связанных с подготовкой к школе и других, они должны быть защищены. Но если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — сказал Путин.

Президент призвал партийцев, когда соберется новый состав Госдумы, подумать о принятии необходимого нормативного акта. «Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило «закон обратной силы не имеет», — добавил глава государства.

По его словам, защита этих средств поддержки оказалась недостаточно эффективной. «Нужно просто отрегулировать эту юридическую технику. Пожалуйста, подумайте над этим, я, безусловно, это поддержу», — заключил он.