Действующая система поддержки семей с детьми должна быть усовершенствована новым составом Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Задача будущего состава Госдумы, в том числе партии «Единая Россия», будет состоять в том, чтобы эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16 лет, может быть, до 18 лет — до окончания школы, во всяком случае», — сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Он отметил, что «надо внимательно будет все это проанализировать, денежки посчитать».

«Такая задача перед прежним составом Государственной думы стояла, перед правительством — стоит. Нужно вместе с правительством все это подготовить и, безусловно, принять. Целиком и полностью это поддерживаю», — сказал Путин.

По его словам, система поддержки детей и семей с детьми, которая действует сейчас, «пока полной не является».