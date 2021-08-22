Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ будут и дальше поддерживать высокотехнологичные отрасли экономики, чтобы она развивалась и людям было интересно работать.

«Мы приняли ряд очень серьезных решений в сфере налогообложения, в выплатах в социальные фонды, для того, чтобы поддержать высокотехнологичные отрасли нашей экономики, и будем делать это дальше, настраивая всю систему таким образом, чтобы и отрасль развивалась, и чтобы людям здесь было интересно работать», — сказал он на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Путин отметил, что многие высококлассные специалисты, поработав за рубежом, возвращаются не только из-за грантов, но и потому, что для работы создают условия.