Россия может до 2030 года создать новые города, предприятия и сотни тысяч рабочих мест при приемлемых вложениях, заявил в воскресенье глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В достаточно короткие сроки — до 2030 года — при сравнительно приемлемых вложениях <...> можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, можно было бы создать новые города, новую современную промышленность», — сказал Шойгу на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что развитие Сибири, Ангаро-Енисейского округа, должно стать одним из серьезных элементов программы «Единой России». По словам министра, должны быть загружены предприятия контрактами на долгую перспективу, чтобы градообразующие предприятия имели горизонт пять, а лучше десять лет. По мнению Шойгу, необходимо создание межрегиональных научно-промышленных комплексов.