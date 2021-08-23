Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро через час после начала валютных торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,0625 рубля, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:46 стоил 86,8 рубля (минус 10,5 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,06755—73,1625 рубля за доллар и 86,48—86,565 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.