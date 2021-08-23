Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре – декабре упала на 13–17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020 годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные в сервисах бронирования. Так, средняя стоимость авиабилета по России в экономклассе в сентябре – декабре составляет 7,5 тыс. рублей.

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, в компании фиксируют снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом в период с сентября по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами двумя годами ранее. «Средняя цена билета на внутренние рейсы в указанный период, по данным бронирований, составляет 5,5 тысячи рублей в одну сторону на человека, что на 16,7% ниже, чем в 2019 году, и на 5%, чем в 2020 году», — отметила она, добавив, что по международным направлениям средняя стоимость в 2021 году составляет 10,1 тыс. рублей и соответствует цене 2019 года.

По данным сервиса Kupibilet.ru, средний чек авиабилетов на перелеты по РФ с начала осени по конец года с покупкой в ближайший месяц «туда-обратно» на одного человека уменьшился на 30% относительно показателей 2020 года. «Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тысячи рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тысяч рублей», — сказали в сервисе.

Вследствие избыточной конкуренции авиакомпаний цены на внутренние перелеты в течение всего этого года были в целом ниже, чем в 2019 году, сообщил представитель Red Wings. По его словам, сейчас билеты на август и сентябрь продаются в среднем на 15–20% дешевле, чем в августе 2019 года.

S7 Airlines уже на протяжении полутора лет фиксирует снижение стоимости авиабилетов относительно 2019 года, сказала пресс-секретарь компании Ирина Дунькова. По ее словам, причины разные, конкретно сейчас это связано с тем, что перевозчики выставили большое количество емкостей по России.

К снижению среднего тарифа приводит и рост доли на рынке низкобюджетной «дочки» «Аэрофлота» — авиакомпании «Победа», считает источник в крупном перевозчике. Ее доля в России по итогам первого полугодия 2021 года превысила 16%. Годом ранее она составляла 13%. В исследовании «Туту.ру» говорится, что в январе – июне «Победа» продавала авиабилеты по России до 20% дешевле конкурентов.