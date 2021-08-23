В сегменте микробизнеса сформировалась новая категория клиентов — селлеры (предприниматели, реализующие продукцию через маркетплейсы и нуждающиеся в заемных средствах), пишет «Коммерсант» . Компания «Факторинг плюс» в июле запустила специальный проект по их финансированию — Sellplus. По оценкам компании, потребность селлеров маркетплейсов в заемных средствах сейчас достигает 10 млрд рублей, а в перспективе следующих двух лет потенциальный объем рынка может увеличиться до 100 млрд.

Продавцов маркетплейсов в отдельный сегмент выделяют также «Тинькофф» и «Точка». По данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, объем рынка онлайн-торговли растет на 30–40% каждый год, и доля маркетплейсов внутри этого рынка также будет увеличиваться. На рынке сейчас представлено около 100 тыс. компаний-селлеров, их число может вырасти до 300–400 тыс. в ближайшие пару лет, считают в «Точке».

Как пояснил гендиректор «Факторинг Плюс» Виктор Вернов, финансисты выносят селлеров в отдельный сегмент из-за особенностей бизнеса: основной метрикой для проведения скоринга становится статистика продаж на маркетплейсе. Крупным банкам невыгодно предоставлять таким клиентам расчетно-кассовое обслуживание, так как большая доля выходящих на маркетплейсы — новички, они вряд ли будут сверхприбыльными, отметила сооснователь «Точки» Евгения Евлютина. По словам Вернова, селлеры — это новый сегмент потребителей заемных средств, который пока не в фокусе внимания крупных банков из-за невысокого среднего чека и небольшого пока объема рынка. Частично потребность селлеров в заемных средствах покрывается за счет МФО и банковских кредитов, которые их учредители могут получить в качестве физлиц.

Как физлица владельцы таких ИП, доход которых зависит от продаж на маркетплейсе, также оцениваются банками как рискованные и не могут претендовать на большие лимиты по кредитным продуктам, сообщил собеседник в крупном банке. Общий объем действующих займов субъектам малого бизнеса членов СРО «МиР» за год вырос на 46%, а за два года — на 75%, отметил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, средняя сумма займа составляет порядка 2,5 млн рублей, что как раз соответствует потребности селлеров, но этот сегмент потребителей еще предстоит оценить.