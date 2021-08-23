Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% — это наименьшие показатели с апреля 2020 года. Такие цифры привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Процесс восстановления экономики Москвы оказывает позитивное влияние на городской рынок труда. С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта. За этот период трудоустроились около 59 тысяч человек, число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек. Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6% и составило к середине августа 97,6 тысячи человек», — сообщил он.

С апреля 2020 года по июль 2021-го больше всего сотрудников были приняты на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства.

Отмечается, что число вакансий превышает количество соискателей более чем в шесть с половиной раз. В открытой базе службы занятости населения можно найти свыше 390 тыс. предложений для людей с различным уровнем образования и квалификации.