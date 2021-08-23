Минэкономразвития разработало систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов – так называемых регулируемых организаций, которые попадут под новое климатическое законодательство, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки в КоАП, подготовленные министерством.

В ведомстве предлагают штрафовать бизнес за непредоставление или нарушение порядка подачи отчетности о выбросах парниковых газов, за искажение информации в документах; согласно исследованию АНО «Центр экологических инвестиций», среди основных источников выбросов – промышленное и сельскохозяйственное производство.

Предполагается, что система штрафов будет двухступенчатой, то есть за повторное нарушение сумма штрафов удваивается; согласно проекту поправок, за первое нарушение должностные лица заплатят от 50 тыс. до 75 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели – от 100 тыс. до 250 тыс., юридические лица – от 100 тыс. до 500 тыс. Максимальная сумма штрафа за повторное нарушение составит 150 тыс. рублей для должностных лиц, 500 тыс. – для индивидуальных предпринимателей и 1 млн – для юрлиц.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; согласно закону, в России вводится поэтапная модель регулирования выбросов CO2, она коснется регулируемых организаций, деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов, сбор и обобщение отчетности будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

Согласно законопроекту МЭР, предполагается, что система штрафов будет действовать с момента, когда организации начнут представлять отчетность: для эмитентов выбросов CO2 массой более 150 тыс. тонн – с 2023 года, более 50 тыс. тонн – с 2025-го.