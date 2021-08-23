Около 28% российских компаний не готовы трудоустраивать пенсионеров вообще, а 30% опрошенных готовы брать пенсионеров на работу в порядке исключения, 42% готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста на вакансию наравне с молодыми соискателями, пишут «Известия» . Такой вывод содержится в социологическом исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В компании отметили, что вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы.

Наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%). К найму работников в возрасте прибегают прежде всего «в связи с отсутствием молодых специалистов». Опрос показал, что на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес: 48% против 40% в малых компаниях. По словам руководителя пресс-службы SuperJob Натальи Ильченко, максимальные сложности с поиском работы кандидаты испытывают в 54–56 лет.

Как отметила генеральный директор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина, на деле людей после 45–50 лет неохотно берут на работу, исключение составляют топовые позиции и узкопрофильные специалисты, где опыт кандидата играет решающую роль. По ее словам, «бизнесу кажется, что люди старшего возраста не столь расторопны, как молодежь», но у таких сотрудников есть опыт, широкий кругозор, терпимость, а их зарплатные ожидания, как правило, невысоки. Исследование, проведенное специалистами факультета экономических наук ВШЭ, показало, что шансы у молодого соискателя должности бухгалтера в Москве получить приглашение на интервью почти вдвое выше по сравнению с немолодым. Но в результате все зависит от состояния локального рынка труда и конкретных вакансий/профессий, которые требуются работодателю.

Председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова уверена, что «сегодня в России среди людей старшего возраста очень много еще физически крепких и грамотных людей, но по самым разным причинам не имеющих работы и не востребованных». В реальности социально-правовые шансы у пенсионеров и предпенсионеров устроиться на «нормальную» работу невелики, не всегда пенсионеры находят работу по своей специальности и квалификации и идут в вахтеры, консьержи, охранники. По словам эксперта института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиля Асмятуллина, сегодня в РФ независимо от ситуации на рынке существуют отрасли с менее жесткими возрастными требованиями, например, топливно-энергетический комплекс, сфера добычи, геология и геофизика и другие отрасли, где в первую очередь ценится больший опыт, преимущественно на руководящих должностях. Здесь может быть планка 60–70 лет, отмечает он. Еще немного другая ситуация в регионах, где существует отток молодого населения в центры и крупные города. Здесь в большей степени могут быть востребованы пенсионеры, отметил эксперт. По словам проректора по организационно-кадровой работе Санкт-Петербургского государственного экономического университета Натальи Сироты, наука и образование — сферы профессиональной деятельности, где возрастная категория персонала является показателем высокого уровня развития организации.

Доля возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ сокращается последние четыре года, рассказали в компании Antal Russia. Поэтому в ближайшие пять – восемь лет рынок труда станет рынком «зрелого соискателя», и работодатели будут вынуждены рассматривать резюме соискателей старшей группы, 45+ и старше, прогнозируют специалисты. По мнению директора по маркетингу Kelly Services Жанны Волковой, соискателям старшего возраста необходимо соглашаться на проектную работу, если нет постоянной, так как важно быть трудоустроенным и иметь свежий опыт, чтобы легче найти новую работу.