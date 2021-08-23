В первом полугодии 2021 года спрос на разнорабочих увеличился, но дефицит работников-мигрантов, возникший с началом пандемии, до сих пор сохраняется, пишет РБК , ссылаясь на статистику HeadHunter. Число резюме от соискателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, но число вакансий в профобластях, в которые активно нанимают мигрантов, росло. В итоге конкуренция на одно место среди домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте и так далее, снизилась до одного-двух человек на место с двух — пяти год назад.

Росло лишь количество резюме от соискателей из Казахстана и Белоруссии. Как пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина, в большинстве случав соискатели из этих стран рассматривают вакансии в профессиях белых воротничков и могут работать удаленно, тогда как в качестве рабочего, строительного, административного персонала обычно привлекают мигрантов из Средней Азии. По словам управляющего директора «Авито Работа» Артема Кумпеля, в последнее время наблюдается дефицит неквалифицированных работников во многих отраслях. Наибольший ущерб получили сферы ЖКХ, строительства, а также сельского хозяйства. По данным «Авито Работа», за последние два года количество вакансий в сферах транспорта и логистики увеличилось на 136%, строительства — на 104%, производства — на 127%.

В июле Минстрой оценивал общую потребность в трудовых ресурсах для строительной отрасли в 2 млн человек, сообщала пресс-служба ведомства. В августе этого года первый заместитель министра строительства Александр Ломакин оценивал дефицит работников в 3 млн человек. Механизм въезда по запросам застройщиков заработал в январе, и с этого времени Минстрой одобрил заявки на въезд около 15 тыс. строителей. Большинство — из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины. По данным «Авито Работа», за последние два года соискатели в два раза чаще откликались на вакансии в сфере строительства. По словам гендиректора «Сити — XXI век» Антона Борисенко, основной объем строительных работ лежит на специалистах из стран СНГ, поэтому нехватка рабочей силы довольно ощутима, что сказывается на темпах строительных работ. Управляющий директор группы «Самолет» Андрей Иваненко рассказал, что объекты компании стабильно обеспечены рабочей силой, но если возникает необходимость быстро нарастить количество сотрудников, решить эту задачу не всегда получается даже за несколько недель.

Опрошенные представители агрегаторов такси и сервисов доставки еды, наоборот, не видят острого дефицита рабочей силы. Представитель Delivery Club сообщил, что дефицита в курьерах у них нет, но, поскольку сервис продолжает набирать клиентов, необходимость в работниках постоянно увеличивается. Представитель «Яндекс Go» отметил, что число активных курьеров на линии сейчас в три с половиной раза превышает показатель 2019 года. По его словам, интерес к вакансии курьера не снижается, а растет.

По данным HeadHunter, желаемая зарплата среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличилась на 15%. Как сообщила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко, отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учета инфляции). В отдельных рабочих специальностях прирост был еще более значительным. За год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%, рассказала Ильченко. Количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7%. Конкурс на вакансию снизился практически в 2,7 раза.

Данина прогнозирует, что определенный тренд с возвратом трудовых мигрантов может обозначиться в конце осени, а до этого продолжится «перетекание» тех мигрантов, которые не уехали на родину в первую волну, из одних профессий в другие, например из строителей и рабочих в курьеры и водители такси.