С 1 сентября родители всех детей до семи лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы, пишет «Российская газета» .

Как подчеркивают в Минтруде, это затронет 1,5 млн родителей ежегодно. Это не приведет к увеличению расходов работодателей, так как выплаты будут осуществляться напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд проведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листа.

По общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если страховой стаж менее пяти лет, то выплаты по больничному листу составляют 60% среднего заработка, но не более 44,4 тыс. рублей в среднем за месяц. При страховом стаже от пяти до восьми лет пособие будет выплачиваться в размере 80% среднего заработка, но не более 59,2 тыс. рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 тыс. рублей в среднем за месяц. На максимальные суммы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высоким средним заработком.

По словам адвоката Владимира Постанюка, теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значения. «Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нужно будет сложить доходы за два последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)», — пояснил он.

Например, если мама ребенка получала в 2020 году 40 тыс. рублей в месяц, а в 2019 году — 30 тыс. рублей в месяц, то ее доходы в 2020 году составили 480 тыс. рублей в год, а в 2019 году — 360 тыс. рублей в год. Складываем их и сумму делим на 730 дней, получается 1 159 рублей 68 копеек. Умножаем на 14 дней больничного. Получается 16 109 рублей. Это и есть сумма больничного пособия, которую получит мама ребенка.

«Однако для родителей детей старше восьми лет получение пособия по больничному листу будет рассчитываться по прежней схеме, то есть в зависимости от стажа работы: за стаж менее пяти лет — 60% оплаты труда, от пяти до восьми лет — 80% оплаты труда, более восьми лет — 100% оплаты труда», — уточнил юрист.