Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,77% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 862,11 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился также на 1,22% и равнялся 1 643,34 пункта.

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Новую неделю мировые рынки начинают волной позитива, отмечает аналитик ПСБ Владимир Соловьев. «Сегодня утром на мировых рынках складывается весьма благоприятный внешний фон, в условиях которого индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3 900 пунктов», — комментирует эксперт.