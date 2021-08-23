Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,77% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 862,11 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился также на 1,22% и равнялся 1 643,34 пункта.

Новую неделю мировые рынки начинают волной позитива, отмечает аналитик ПСБ Владимир Соловьев. «Сегодня утром на мировых рынках складывается весьма благоприятный внешний фон, в условиях которого индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3 900 пунктов», — комментирует эксперт.