Микрофинансовые организации (МФО) в среднем одобряют только 20% заявок на займы против трети до пандемии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг МФО, подготовленный Национальным рейтинговым агентством (НРА). Число игроков на рынке на фоне кризиса и ужесточения регулирования также сократилось.

Согласно рейтингу, доля одобренных заявок на получение микрозаймов по итогам II квартала составила 20%. Этот показатель выше уровня 2020 года (тогда одобрялась только каждая шестая-седьмая заявка), но существенно ниже показателей допандемийного 2019 года, тогда одобрялось около трети заявок. При этом, по мнению авторов исследования, восстановления докризисного уровня одобрения не стоит ожидать в ближайшее время. По итогам года доля одобрений вырастет максимум до 25%, предполагает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

Ужесточение требований к заемщикам и снижение выдач позволили сектору избежать роста просроченной задолженности и даже продемонстрировать ее снижение. Так, уровень долгов с просрочкой более 30 дней по итогам II квартала составил 33,2%, что на 0,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя по итогам I квартала и на 5,3 процентного пункта ниже пикового значения II квартала 2020 года (38,4%).

Однако на фоне кризиса ужесточились и регуляторные требования к МФО, в частности по капиталу, отмечают эксперты НРА. Особенностью первого полугодия 2020 года стал тот факт, что на фоне пандемии и после введения ограничений все больше компаний начали покидать реестр самостоятельно, а не из-за выявленных регулятором нарушений. В 2021 году тенденция к снижению числа игроков продолжается. Сейчас в реестре ЦБ состоят 1,3 тыс. МФО. В 2020 году из него были исключены почти 400 компаний. За прошедшие месяцы 2021 года — уже больше 150.

В совокупности эти факторы обостряют проблему теневого кредитования. «Потенциальные заемщики МФО, получившие там отказ, не перестали нуждаться в заимствованиях. И треть таких отказников могут стать клиентами серых кредиторов», — уверен управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков. Несмотря на восстановление экономики в целом, реально располагаемые доходы населения не растут. «Многие не смогли вернуться к допандемийному финансовому положению, но стремятся сохранить свой прежний уровень жизни, используя для этого заемные средства», — уточнила руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Сами микрофинансисты возвращаться к допандемийным принципам работы не намерены. В текущих экономических и эпидемиологических условиях пересмотр скоринговой политики в сторону ослабления требований к платежеспособности клиентов маловероятен, уверена управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. «Крупным игрокам удалось найти тонкую грань между ужесточением риск-политики и смягчением требований к приоритетным группам заемщиков. Это позволило приблизить характеристики и цену займа к банковским кредитам, выходить на новые категории заемщиков», — добавил управляющий партнер финтех-группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Это особенно важно при значительном росте стоимости привлечения клиентов в 2021 году, подчеркнула Киселева.