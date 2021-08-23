Банк «Открытие» по итогам семи месяцев 2021 года заработал 58,7 млрд рублей по РСБУ по сравнению с 24,4 млрд за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета. Об этом говорится в релизе кредитной организации, где уточняется, что показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за семь месяцев 2021 года составили 66,5 млрд рублей по сравнению с 45,1 млрд годом ранее (+48%). «Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов», — пояснили в банке.

Чистые комиссионные доходы за рассматриваемый период составили 15,7 млрд рублей (+24% к показателю за аналогичный период 2020 года — 12,7 млрд).



Активы банка за семь месяцев выросли на 297 млрд рублей (+11,5%) до 2,88 трлн.



Кредитный портфель юридических лиц вырос на 193 млрд рублей (+16,2%) до 1 382 млрд. Объем выданных за семь месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса приблизился к 800 млрд рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (+16,6%) до 577 млрд. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 44% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем средств клиентов вырос на 126 млрд (+6,6%) до 2,04 трлн. Объем средств юрлиц увеличился на 116 млрд рублей (+12,4%) до 1 057 млрд. В банке уточняют, что средства физических лиц остаются на стабильном уровне — 980 млрд рублей (+1% с начала года).

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 107,7 млрд рублей (+47% к уровню прошлого года — 73 млрд рублей). Операционные расходы за семь месяцев 2021 года достигли 39,8 млрд рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%).



Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 августа 2021 года составил 365,6 млрд рублей (+8,8% с начала года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2021 года Н1.0 составил 14% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение — 15%), Н3 — 167% (пороговое значение — 50%).