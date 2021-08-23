«Ростех» на военно-техническом форуме «Армия-2021» представил первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег, сообщает госкорпорация.

Как пояснили в пресс-службе, банкомат, произведенный концерном «Автоматика» в партнерстве с АО «САГА Роботикс», предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. Технология рециркуляции наличных основана на использовании банкнот, внесенных одним клиентом, для выдачи другим. Модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен Банком России к использованию.

Как сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, потребность в банкоматах в России составляет около 20 тыс. аппаратов в год, а правительство установило квоты на закупку российских кассовых терминалов и банкоматов в размере 18% на этот год и 20% на 2022–2023 годы. Таким образом, потребность в банкоматах российского производства оценивается на уровне 5 тыс. устройств в год, отметил он.

Также госкорпорация представила на «Армии» терминал для приема оплаты, который может стать альтернативой привычным кассам.