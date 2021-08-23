Газпромбанк снизил минимальную ставку по рефинансированию потребительских кредитов, выданных другими банками, на 1 процентный пункт до 5,5% годовых. Об этом говорится в релизе кредитной организации.

«Рефинансирование позволит снизить ставку по текущему кредиту или объединить несколько кредитов, уменьшив таким образом срок займа или ежемесячные платежи», — рассказали в банке.

Если клиент запрашивает рефинансирование кредита на сумму до 1 млн рублей, потребуется всего один документ — паспорт гражданина РФ. Минимальная процентная ставка от 5,5% годовых распространяется на сумму 5 млн рублей, остальные ставки варьируются в зависимости от суммы кредита. При отказе от личного страхования действует надбавка 6—7 п. п. в зависимости от категории заемщика, уточнили в финучреждении.

Зарплатные клиенты Газпромбанка также могут воспользоваться мобильным приложением «Телекард 2.0».