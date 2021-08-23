Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в хищении 23 млн рублей с банковского счета дочери летчика Валерия Чкалова, сообщает пресс-служба МВД России.

«Оперативниками Московского уголовного розыска во взаимодействии со следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве раскрыто дерзкое преступление, совершенное в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом. Полицейские установили, что злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге сообщники убедили Ольгу Валерьевну перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

По данному факту следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неизвестных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Республике Бурятия. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии и для проведения следственных действий доставлены в столицу. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается», — рассказала официальный представитель МВД России.