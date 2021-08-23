Ради привлечения инвестиций в регионы Минфин готов в десять раз (с 1 млрд рублей до 100 млн рублей) снизить порог для заключения офсетных контрактов с единственным поставщиком (когда гарантируется выкуп продукции в обмен на инвестиции бизнеса в производство), пишет «Коммерсант» . Также регионы смогут заключать совместные офсетные контракты.

Минфин разработал проект поправок к закону о госзакупках (ФЗ-44), предполагающий снижение порога по размеру инвестиций для заключения офсетных контрактов, сообщила замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Ирина Цибульская. По ее словам, несколько регионов смогут договориться и заключить один офсетный контракт, в котором будет оговорено, кто в каких объемах обязуется выкупать продукцию такого поставщика. «Также в контрактах можно будет предусмотреть, например, создание поставщиком тех или иных производственных мощностей в каждом из регионов», — отметила она. При этом ведомство хочет ввести ограничения закупки у инвестора на уровне 30% от общего объема производства — ради сохранения конкуренции в госзаказе, поскольку речь идет о закупке у единственного поставщика.

Ранее Минфин говорил о снижении порога до 400 млн рублей. На рынке указывали на недостаточность такого снижения, на более существенном сокращении настаивали и регионы, которые и инициировали разработку поправок. Тема обсуждалась в Совете Федерации еще в 2019 году, развитие же она получила после поручения вице-премьера Марата Хуснуллина. В частности — в связи с потребностью в стимулировании частных инвестиций для восстановления экономики. В Минфине тогда выражали обеспокоенность из-за такого смягчения, поскольку долгосрочные инвестиционные обязательства снижают гибкость бюджетов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что город заключил уже пять офсетных контрактов — на производство товаров фармацевтики, медицинских изделий и в сфере питания. В рамках этих контрактов компании инвестируют в общей сложности 12,9 млрд рублей, взамен город будет закупать производимую ими продукцию в общей сложности на 72,7 млрд рублей.

«Очевидно, что для контрактов такого масштаба снижение порога неактуально. Но мы знаем, что для многих компаний, тем более в регионах, нынешний порог недоступен, к нам уже обращался бизнес с предложениями о его снижении. Поэтому предложение Минфина выглядит разумно — поправки позволят масштабировать столичную практику офсетных контрактов, что поможет запустить важные для регионов инвестиционные проекты»,— добавил Владимир Ефимов.

Глава «Опоры России» Александр Калинин инициативу также поддерживает: «Мы писали письма в правительство о том, что нужно существенно снизить пороги для офсетных контрактов, что позволит запускать инвестпроекты среднему и малому бизнесу. Доступность механизма простимулирует компании брать кредиты, инвестировать в реальное производство». Он отметил, что регионы заинтересованы в офсетных контрактах, поскольку цена на продукцию снижается, в итоге заказчики могут экономить на долгосрочных закупках. В ФАС также сообщили о поддержке поправок.