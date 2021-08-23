СберБанк повысил ставки по вкладу «Дополнительный процент», теперь максимальная ставка составляет 6,5% годовых. Открыть вклад можно до 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Размер ставки по вкладу зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Наиболее выгодная ставка установлена при открытии вклада онлайн», — говорится в релизе.

Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Депозит можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на три, шесть, 12, 18, 24 или 36 месяцев.