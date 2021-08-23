За год доступность приобретения в ипотеку жилья в новостройках снизилась в большинстве регионов страны, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Совкомбанка. Самое заметное снижение наблюдается в Краснодарском (на 20%) и Пермском (на 18%) краях, а также в Московской области (на 15%). В столице этот показатель составил примерно 10%.

Показатель доступности покупки жилья в ипотеку был рассчитан для топ-20 регионов по численности населения, аналитики банка основывались на открытых данных Росстата и ЦБ. В частности, для расчета использовались три индикатора: цена недвижимости (средняя цена 1 кв. м всех типов жилья), средняя зарплата по региону за последние четыре квартала и средние ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье.

При этом на вторичном рынке доступность квартир, наоборот, немного выросла, говорится в документе. В частности, такую тенденцию зафиксировали в Волгоградской, Саратовской, Самарской, Московской, Новосибирской и Ростовской областях, в Ставропольском и Пермском краях и ряде других субъектов. Однако в некоторых регионах снизился и этот показатель, например в Краснодарском крае (на 11%), Нижегородской (на 11%) и Кемеровской (на 10%) областях.

По словам директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, особенно заметно доступность покупки жилья в кредит уменьшилась именно в тех регионах, где в прошлом году был самый большой спрос на ипотеку. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что снижение уровня доступности жилья может быть связано со снижением доходов потенциальных заемщиков и увеличением их расходов. «Кроме того, рост средней стоимости одного квадратного метра в прошлом году оказался выше, чем обычно», — пояснила она.

Так, в Краснодаре год назад средняя стоимость 1 кв. м в строящемся доме составляла 55,3 тыс. рублей, сегодня она достигла 118,5 тыс. рублей, привел пример директор департамента региональной сети Абсолют Банка Николай Большаков. Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года цены на квартиры в новостройках России в среднем выросли на 16–19% (до пандемии годовое увеличение составляло 5–10%). Стоимость первичного жилья в 2021 году продолжает расти в среднем в полтора раза быстрее вторичного, добавил и начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Также, отметили в пресс-службе «Открытия», в число причин снижения показателя вошли меры, принятые регулятором для снижения уровня закредитованности населения: ужесточение правил выдачи льготной ипотеки (максимальная сумма кредита уменьшена во всех регионах до 3 млн рублей), рост ключевой ставки и, как следствие, последующее повышение ставок по жилищным займам. В МТС Банке сообщили, что уменьшение доступности ипотеки было зафиксировано после объявления о нововведениях. Снижение спроса на ипотеку после ужесточения правил предоставления льготных кредитов отметили также в Промсвязьбанке и в группе ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург».