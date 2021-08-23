Глава Кабмина Михаил Мишустин определил ключевые цели социально-экономического развития регионов, которыми должны руководствоваться в своей работе вице-премьеры, назначенные ответственными за развитие федеральных округов, сообщается на сайте правительства. Кураторам предстоит обратить внимание на рост доходов населения и численность занятых на вверенных территориях, а также позаботиться об увеличении объема инвестиций и выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности.

Основные задачи работы вице-премьеров в рамках нового института кураторства утверждены по итогам совещания, которое провел Михаил Мишустин. Большая часть задач должна быть выполнена до 1 ноября. Так, в каждом из регионов, входящих в состав конкретного федерального округа, вице-премьерам вместе с главами субъектов предстоит определить до пяти проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий, и выделить до пяти вопросов, решение которых даст наибольший эффект для достижения ключевых целей, стоящих перед кураторами.

Минэкономразвития в свою очередь должно актуализировать методики подготовки региональных документов стратегического планирования и обеспечить их увязку с федеральными нормативными актами, направленными на достижение национальных целей развития. Еще одно поручение премьер-министра касается создания в структуре координационного центра правительства проектного офиса по мониторингу социально-экономического развития регионов. Эта работа должна быть завершена к 1 октября.

Поручение закрепить за вице-премьерами кураторство над федеральными округами во время прямой линии дал президент РФ Владимир Путин. В июле Мишустин официально распределил новые обязанности между своими заместителями. Так, Виктория Абрамченко назначена ответственной за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов — за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова — за Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко курирует Центральный федеральный округ, Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ и Арктику, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ. В ведении Дмитрия Чернышенко — Приволжский федеральный округ.

Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, выполняемых вице-премьерами в правительстве. «Каждый куратор на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства и отвечают ли эти траты запросам людей», — подчеркнул, анонсируя это решение, Михаил Мишустин.