Глобальный объем дивидендов в 2021 году может достичь 1,39 трлн долларов и максимально приблизиться к уровню допандемийного 2019 года (1,43 трлн долларов), считают аналитики британской инвесткомпании Janus Henderson Investors. Их оценку приводит Bloomberg.

Достичь допандемийного уровня этот показатель может в течение следующих 12 месяцев.

Новый годовой прогноз роста глобального объема дивидендов на 2,2 процентного пункта выше предыдущего и составляет 10,7%. В 2020 году совокупные дивиденды компаний мира составили 1,26 трлн долларов.

Пандемия COVID-19 нанесла менее существенный ущерб доходам компаний, чем ожидалось. «В корпоративном мире имеется высокий уровень ликвидности, а финансовая система устойчива», — отметила в исследовании менеджер по работе с клиентами Janus Henderson Джейн Шумейк.

Рост дивидендных выплат становится возможным благодаря тому, что компании смогли адаптироваться к новым реалиям, созданным COVID-19, а также получили необходимую поддержку от государств и кредитные ресурсы со стороны банков, отмечается в докладе.

Кроме того, в секторе добычи полезных ископаемых сейчас наблюдается рост цен на сырьевые ресурсы, в результате чего добывающие компании, и так одни из крупнейших плательщиков дивидендов, смогут увеличить эти выплаты еще больше.

Другими крупными плательщиками дивидендов являются банки. По данным Janus Henderson, половина выплат дивидендов в Европе пришлась именно на них.

Исследование Janus Henderson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, проводится среди 1 200 крупнейших компаний в мире с 2009 года.