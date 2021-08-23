Выделение бюджетных средств на выплаты военным и пенсионерам тщательно просчитывалось и не приведет к увеличению налогов в России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для Кабинета министров», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Песков напомнил, что президент сообщил о новых выплатах накануне, выступая на встрече с представителями партии «Единая Россия». «Я хочу подчеркнуть, что идея принадлежит «Единой России». Конечно, были проработки и со стороны президента. В основном «Единая Россия» работала с правительством», — пояснил представитель Кремля.