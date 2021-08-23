Банк России установил официальные курсы валют на 24 августа.

Курс доллара понизился на 29,74 копейки, составив 74,0666 рубля (74,364 рубля на 23 августа). Курс евро опустился на 8,08 копейки до 86,7838 рубля (с 86,8646 рубля на 23 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:37 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,08 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:36 мск стоил 86,79 рубля (минус 12 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,93 до 74,19 рубля за доллар и от 86,65 до 86,92 рубля за евро.