Эффективность обеспечения кибербезопасности может увеличиться в пять раз за счет роста доли киберинцидентов, выявленных без участия человека, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Он уточнил, что при расчете эффективности искусственного интеллекта во внимание принимаются такие показатели, как скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность. А результатом расчета эффективности становится скоринговый балл, соответствующий показателю улучшения проекта, добавил Чернышенко.