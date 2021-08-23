Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявило о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центробанка страны, сообщает ТАСС.

«Хаджи Мохаммад Идрис назначен новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. В его основные задачи сейчас будет входить организация работы государственных финансовых и банковских институтов, а также решение проблем населения страны», — написал в понедельник на своей странице в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Ранее Аджмал Ахмади, исполнявший обязанности главы Центробанка в правительстве бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани, информировал, что талибы имеют доступ не более чем к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами. По его мнению, в нынешней ситуации талибы должны взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.



Боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.