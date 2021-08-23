Чистая прибыль СК «УралСиб Страхование» по итогам первого полугодия 2021 года составила 1,15 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что этот показатель более чем в 2,7 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года до выплаты финансовой помощи.

Все остальные ключевые финансовые показатели компании также продемонстрировали кратный рост, говорится в пресс-релизе. Объем собранной премии вырос более чем на 80% — до 1,9 млрд рублей. Общая сумма страховых выплат по итогам января — июня 2021 года составила почти 72 млн рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Активы компании достигли 5,9 млрд рублей, увеличившись за год на 30%.